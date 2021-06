als Kick-off ins Wochenende gibt es seit heute einige Lockerungen der Corona-Maßnahmen in den Bundesländern. Ohne Test in die Außengastro? Kein Problem in Berlin, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und NRW-Landkreisen mit Inzidenzen unter 50. Vielleicht mal wieder in den Freizeitpark? Das geht in Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und NRW-Landkreisen mit Inzidenzen unter 50. Auch der Europapark Rust in Baden-Württemberg hat als Modellprojekt geöffnet. Sogar ein Kurztrip an die Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern ist seit heute möglich, und zwar für Touristen aus allen Bundesländern.