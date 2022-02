Offizier Franco A. wieder in U-Haft: Bundeswehroffizier Franco A. soll sich als Flüchtling getarnt und einen Anschlag geplant haben. Seit Monaten steht er vor Gericht. Nun gibt es eine Wendung: A. ist erneut in U-Haft. Auslöser der erneuten Untersuchungshaft war eine Personenkontrolle am Freitagabend in Offenbach. Wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr sei am Samstagabend Haftbefehl erlassen worden, erklärte die Polizei.