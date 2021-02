28.223 Neuinfektionen hatte das Robert-Koch-Institut am 16. Dezember letzten Jahres vermeldet. Das war der Tag an dem die Schulen geschlossen wurden und der zweite große Corona-Shutdown in Deutschland begann. Heute meldete das RKI nur noch 4.369 Covid-19-Fälle, die 7-Tage-Inzidenz ist von 198,5 auf heute 61,0 gefallen. Noch deutlicher ist die Entwicklung der Pandemie an den gemeldeten Todesfälle zu sehen: gesunken von 733 Toten am Tag am 16. Dezember auf heute 62.