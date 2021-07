Genfer Flüchtlingskonvention wird 70 Jahre alt: Das "Abkommen über die Rechtstellung der Flüchtlinge" (Genfer Flüchtlingskonvention) wurde am 28. Juli 1951 in Genf verabschiedet und trat 1954 in Kraft. Die Konvention garantiert Menschen Schutz und Aufnahme, die in ihrem eigenen Land verfolgt werden. Sie verpflichtet Aufnahmeländer zudem dazu, niemanden dorthin zurückzuschicken, wo ihm Verfolgung droht. Die Konvention ist die Grundlage der Asylgesetze in aller Welt. 149 Staaten haben entweder die Konvention oder ihr Zusatzprotokoll unterzeichnet.