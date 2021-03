4.127. So viele Menschen sind im vergangenen Jahr in Deutschland an Tuberkulose erkrankt. Ein deutlicher Rückgang um rund 14 Prozent im Vergleich zu 2019. Weltweit sieht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Situation der Tuberkulose-Kranken aber äußerst kritisch. Heute ist Welt-Tuberkulosetag: Tuberkulose ist eine in der Regel gut behandelbare Infektionskrankheit, an der weltweit dennoch jedes Jahr etwa zehn Millionen Menschen erkranken und etwa 1,4 Millionen sterben.