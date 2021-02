endlich langfristige Strategien in der Corona-Krise, das fordern viele von den politisch Verantwortlichen: Eltern wollen wissen, wann Schulen und Kitas wieder öffnen, Gastronomen, wann sie wieder Personal anheuern können. Für die Opposition ist Kritik an fehlenden Strategien und Perspektiven oft ein Synonym, dass ihnen die ganze Richtung nicht passt.



Doch wie strategiefähig kann Politik in einer Situation mit so vielen Unbekannten sein? Was bedeutet es gerade in einem Superwahljahr, wenn Regierende mit großer Geste ausgerufene Strategien angesichts veränderter Faktenlage korrigieren oder gar widerrufen müssen? Klar ist: Wer sich festlegt, riskiert Glaubwürdigkeitsverlust. Deshalb entscheiden sich Entscheidungsträger in der Krise oft dafür, unbestimmt zu bleiben.