Update am Abend : Masken sind gut, Vertrauen ist besser

Das Problem mit den Daten wird sich vermutlich nicht mehr lösen lassen. Jeden Tag wird es schwerer, Kontrollgruppen für die Bewertung einzelner Maßnahmen zu finden. Vieles wird im Unklaren bleiben. Für die Soziologin Jutta Allmendinger - auch Mitglied der Kommission - steht daher die Risikokommunikation in der Pandemie zentral im Mittelpunkt. Man müsse transparent agieren, auf Augenhöhe kommunizieren und abweichende Meinungen ernst nehmen. So könne man das Vertrauen in Politik und Wissenschaft erhöhen. Und das ist - so zeigt es sich in anderen Ländern - ein sehr wichtiger Faktor bei der Bekämpfung der Pandemie.