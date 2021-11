Vom Schüler zum Geheimagenten - dieser Weg wird für Alex Rider plötzlich Realität. Der Schüler lebt in London bei seinem Onkel. Als dieser ermordet wird, beginnt Alex, nach den Hintergründen zu forschen. Schnell wird der Teenager von Agenten des britischen Geheimdiensts überrascht - und macht bald selbst Karriere beim MI6. Sehen Sie die neue britische Serie mit Nachwuchstalent Otto Farrant in der Titelrolle des "Alex Rider" ab sofort in der ZDF-Mediathek. (8 Folgen, je 41 bis 43 Minuten)