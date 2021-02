erwartet uns wie schon vor einem Jahr erneut ein Corona-Frühjahr mit Grenzkontrollen? Reisefreiheit gehört zu den Grundpfeilern der Europäischen Union und gewährt Millionen Menschen in Europa freie Fahrt. Ich erinnere mich noch zu gut daran, was es heißt, mehrere Stunden am Grenzübergang mitten in Görlitz/Zgorzelec auf die Weiterfahrt zu warten, bevor Polen 2004 EU-Mitglied und drei Jahre später auch Teil des Schengen-Raums wurde. Und genoss es in der Zeit danach, ungehindert mehrmals am Tag über die Brücke von Frankurt/Oder in die polnische Zwillingsstadt Słubice und zurück laufen zu können.