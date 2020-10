In nicht einmal einer Woche steht in den USA die Präsidentschaftswahl an. Für viele Beobachter steht bereits fest, dass Donald Trump sie aus eigener Kraft nur noch schwer gewinnen kann. Doch Trump und seine Gefolgsleute lassen kaum etwas unversucht, den Wahlausgang in ihrem Sinne zu "managen". Mein Kollege Johannes Hano hat versucht, für ZDFzoom die Methoden aufzudecken, mit denen der Wahlausgang beeinflusst werden soll und mit denen der demokratische Prozess in dem Land, das sich als "Leuchtturm der Demokratie" sieht, ausgehebelt wird: "Donald Trumps Kampf um die Macht - Amerikas Demokratie in Gefahr".