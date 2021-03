kennen Sie die aktuelle Corona-Strategie Ihres Bundeslandes? In der (hoffentlich) finalen Phase der Pandemie ist es ganz schön unübersichtlich geworden, wer das Virus wie eindämmen will. Die Inzidenz steigt stetig an, Mediziner warnen wieder vor einem Überlaufen der Intensivstationen. In einer ähnlichen Situation waren wir vor Weihnachten, damals war die Richtung klar: Runterfahren. Shutdown.