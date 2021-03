Wie und wo steckt man sich mit Corona an? Das bleibt in vielen Fällen ein Rätsel. In Greiz, dem Landkreis mit der höchsten Inzidenz bundesweit, geschehen viele Infektionen im privaten Umfeld. Experten zufolge ist die Gefahr bei privaten Treffen in Innenräumen größer als beispielweise im Supermarkt mit Abstand und Maske.