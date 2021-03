Fackellauf für Olympische Spiele in Tokio gestartet: Das olympische Feuer befindet sich bereits seit einem Jahr in Japan. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Olympischen Spiele und auch der Fackellauf um ein Jahr verschoben werden. Zuschauer sind nicht zugelassen, stattdessen wird live übertragen. Startpunkt ist Fukushima, über 9.600 Kilometer geht der Lauf und endet am 23. Juli im Olympiastadion in Tokio.