Am Freitag lässt der Schneefall an den Alpen nach. Im Süden und Osten zeigt sich zeitweise die Sonne. An den Küsten gibt es Schnee-, später Regenschauer und kräftigen Wind mit teils stürmischen Böen. Am Nachmittag regnet oder schneit es im Nordwesten verstärkt. Die Höchsttemperatur liegt zwischen minus 2 Grad im östlichen Bergland und plus 6 Grad in Nordfriesland.