Trotzdem werden Bund und Länder morgen wohl weitere Einschränkungen beschließen. Ginge es nach der FDP, sollten sie den Bundestag diesmal vorher informieren - in einer Sondersitzung. Dort könnte die Bundesregierung weitergeben, was sie heute Nachmittag in einer Experten-Anhörung über die Virusmutationen gelernt hat. Weitere Einschränkungen ließen sich damit nicht verhindern, womöglich aber weiterer Unmut über eine fehlende öffentliche Debatte.