Urteil zum Halle-Attentat erwartet: Am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, am 9. Oktober 2019, wollte Stephan Balliet die Synagoge von Halle stürmen und möglichst viele Juden töten. Die schwere Tür hielt ihn ab - daraufhin erschoss er eine Passantin und einen Mann in einem Döner-Imbiss. Gestanden hat er das längst - doch in dem Prozess geht es nicht nur um Schuld und Strafe, sondern auch Antisemitismus und "einen Angriff auf die ganze Gesellschaft", wie der Bundesanwalt in seinem Plädoyer sagte.