Raus in die Natur! Die Sehnsucht der Menschen, sich von frischer Luft den pandemiemüden Kopf durchpusten zu lassen, ist groß. So groß, dass unzählige Ausflügler sich auch dieses Wochenende wieder in ihre Autos setzten, in die Landschaft fuhren und den Waldrand zuparkten. So groß, dass dabei massenhaft Erkenntnis einsetzt. Denn das Virus zeigt den vielen Menschen, die seinetwegen draußen unterwegs sind, wie eng die Natur geworden ist.