Denn den Menschen schlägt das Scheibchenartige an der Corona-Bekämpfung aufs Gemüt. Die Zustimmung zum Pandemiekurs von Bund und Ländern sinkt. Gefragt, was sie sich wünschen würden, nennen die Leute - wen wundert’s? - von geöffneten Friseuren und Sportstudios bis zur Vollbetreuung und -beschulung von Kindern und Jugendlichen so ziemlich alles, was sie gerade schmerzlich vermissen.