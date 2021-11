Gedenken an Pogromnacht von 1938: Mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen wird an den 9. November 1938 erinnert, als Synagogen von den Nationalsozialisten angezündet wurden und jüdische Geschäfte und Wohnungen verwüstet wurden. So werden an 13 Orten Synagogen digital rekonstruiert, unter anderem in Bamberg und in München.