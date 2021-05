Absolut sehenswert ist das Sozialdrama "Systemsprenger", für das Helena Zengel 2020 den Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin gewann: Die neunjährige Benni (Helena Zengel) wird von niemandem mehr aufgenommen. Pflegefamilie, Wohngruppe oder Schule - überall gilt sie als zu laut, wild und unberechenbar. Micha, der sonst mit straffälligen Jugendlichen arbeitet, startet einen letzten Versuch und will Benni helfen. Nach Startschwierigkeiten lässt Benni sich auf Micha ein und die beiden fahren für drei Wochen in die Natur für ein nervenaufreibendes Pädagogik-Projekt - nicht nur für Benni, sondern auch für Micha. Am Montag, 17. Mai 2021 um 20:15 Uhr im TV oder ab heute vorab in der Mediathek: