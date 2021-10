Sind das jetzt also die neuen Regeln? Nein, noch nicht. Damit die epidemische Notlage am 25. November vorbei ist, muss erst der Bundestag das neue Gesetz beraten. Möglicherweise passiert das am 11. November. Dann müsste der Bundesrat darüber in einer Sondersitzung entscheiden. Als Termin ginge da vielleicht der 19. November, hieß es bei der Bundespressekonferenz. Die Ampel, die noch keine ist, hat den Ball ins Rollen gebracht. Mehr ist erstmal noch nicht passiert.