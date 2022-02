In England sollen am Freitag alle Corona-Regeln entfallen, auch Polen kündigte angesichts sinkender Infektionszahlen Lockerungen an. Andere Länder wie Belgien, Niederlande oder die Schweiz bleiben noch zurückhaltend. Auch in Deutschland wollen die politischen Entscheidungsträger nicht mitten in der Omikron-Welle lockern.