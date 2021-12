Die Wildnis schwindet. 2020 gibt es nur noch 35 Prozent der einstigen Wildnis. Dort, wo Menschen sind, weicht die Natur. Aber was, wenn der Mensch verschwindet? Kann sich die Natur erholen? Die Terra-X-Kollegen zeigen fünf Beispiele, bei denen sich die Natur am Ende zurückgeholt hat, was ihr gehört. Auch im früheren chinesischen Fischerdorf Houtouwan ist das so. In den 1980er Jahren zogen alle Einwohner aus dem malerischen Ort weg, weil höhere Löhne und bessere Jobchancen sie in andere Teile des Landes führten. Viele der ehemaligen Häuser sind heute komplett überwuchert.⁣⁣⁣⁣