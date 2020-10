Generalstreik in Belarus: Die Demokratiebewegung will den Druck auf Machthaber Lukaschenko erhöhen. Nach den Massenprotesten am Wochenende jetzt mit einem Generalstreik - trotz erneuter Festnahmen. Fabrikarbeiter skandierten Parolen und Studenten schlossen sich dem Protest mit einem Sitzstreik an, wie Medienbilder von heute zeigen.