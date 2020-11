Zwischenbilanz US-Wahl:

Zehn Tage her ist inzwischen die US-Wahl - ein Endergebnis gibt es immer noch nicht, also auch hier eher Zeit für eine Zwischenbilanz. Seit heute steht fest: Joe Biden hat auch den Bundesstaat Arizona gewonnen. Weiter ausgezählt wird in North Carolina, dort liegt Trump vorne. Und in Georgia? Dort führt Biden.