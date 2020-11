Der richtige Corona-Kurs ist also zunehmend umstritten. Ist Impfen der Ausweg? Mehrere Impfstoffe stehen kurz vor der Zulassung. Kriegen wir also bald unser altes Leben zurück? Nein, glaubt eine Mehrheit: Auch mit Impfstoff wird es bis Sommer nächsten Jahres kein normales Leben geben. Gut jede/r Zweite will sich impfen lassen. Viele sind noch unsicher oder lehnen die Corona-Impfung für sich selbst ab.