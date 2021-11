was zwei Wochen ausmachen können! Damals und jetzt wieder haben wir im ZDF-Politbarometer gefragt, was denn die wichtigsten Themen in Deutschland sind. Und Corona ist in diesem kurzen Zeitraum im Ranking geradezu hochgeschnellt, hat Klima/Umweltschutz überholt und liegt jetzt mit deutlichem Abstand an der Spitze.