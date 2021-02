Das twitterte der Deutsche Wetterdienst gestern. Die aktuellen Temperaturen seien ein Rekord, der von der "klimatologischen Einordnung her mit der Serie der Tage mit mehr als 40 Grad im Sommer 2019 vergleichbar ist". Zuletzt so warm wie jetzt in einem Februar war es laut DWD 1881: Damals wurden drei Tage am Stück 20 Grad gemessen.