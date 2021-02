"Die Krankenhäuser laufen über. Deshalb werden wir dort gebraucht", sagte Baumgärtner. Seine Chefin, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, sieht das ähnlich: "Wir helfen unseren Freunden in Portugal, die in einer besonders dramatischen Lage sind", sagte sie am Montag.