Tourismus war für viele Städte Fluch und Segen zugleich. Viel haben wir in Vor-Corona-Zeiten berichtet über "Overtourism" – wie der moderne Massentourismus das Alltagsleben, in das wir im Urlaub so gerne eintauchen, in historischen Altstädten quasi auslöscht. Statt bezahlbaren Mietwohnungen: Airbnb. Statt Tante-Emma: billige Souvenirläden.