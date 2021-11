2G gilt bereits in vielen Bundesländern und eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen gehört auch zu den Plänen einer möglichen Ampel-Koalition. Gut möglich also, dass es hier zu Verschärfungen kommt. Genaues erfahren wir in der Pressekonferenz nach der MPK, die demnächst erwartet wird - live auf ZDFheute.