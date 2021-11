Im Salon der neuen ZDFneo-Show "Waschen, Schneiden, Leben!" werden Träume wahr: Jede Folge werden Menschen von Frisuer*innen, einer Visagistin und einer Stylistin in ein neues Ich verwandelt. Erst am Ende sehen die Kund*innen, was sich das Umstyling-Team für sie überlegt hat. Ein emotionaler und unterhaltsamer Prozess mit spannenden Einblicken und vielen Überraschungen. (5 Folgen, je 43 Minuten)