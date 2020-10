Diskussion um Luftfilter in Schulen geht weiter: Umluftreinigungsgeräte könnten die Virenlast in der Luft in Klassenräumen deutlich senken - doch auch diese Technik stößt an ihre Grenzen, erklärt der Wirtschaftsingenieur und promovierte Informatiker Christoph Kaup im Interview mit ZDFheute..