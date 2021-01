Merz wirbt um Unterstützung für Laschet: Nach seiner Niederlage im Ringen um den CDU-Vorsitz bittet der Sauerländer die Parteimitglieder in einem Brief überraschend deutlich um Unterstützung für seinen früheren Rivalen: "Ich bitte alle Delegierten, an der schriftlichen Schlussabstimmung teilzunehmen und unseren neuen Vorsitzenden Armin Laschet mit einem starken Votum auszustatten. Und dann gehen wir gemeinsam an die Arbeit."