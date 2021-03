"Massiv gegensteuern" gegen die dritte Welle müssen wir (RKI-Chef Wieler), sonst "laufen wir Gefahr, dass unser Gesundheitssystem im Laufe des Aprils an seine Belastungsgrenze kommt" (Gesundheitsminister Spahn). Es ist ein eindringlicher Appell, trotz des (politschen) Hin und Her der letzten Tage, die nächste Zeit unabhängig von etwaigen Vorschriften mit wenigen Kontakten auszukommen - am besten zu Hause. Auch angesichts dieser Entwicklungen hat der Ärzteverband Marburger Bund die im Saarland geplanten Lockerungen der Corona-Regeln kritisiert.