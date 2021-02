"Werdet funky statt fascho!": Getreu diesem Motto kämpft der junge Afrodeutsche Leroy um seine große Liebe Eva. Denn Evas strammrechte Familie ist alles andere als begeistert von ihrer Beziehung. Das ist - knapp zusammengefasst - die Geschichte in Armin Völckers Debütfilm "Leroy" aus dem Jahr 2007. Die Liebesgeschichte ist eine Mischung aus Komödie, Satire und Farce und erzählt vom Gift des Rassismus. Wie es Leroy am Ende doch gelingt, dem Hass entgegenzutreten, können Sie noch bis zum 9. März in der ZDF-Mediathek sehen - in der Reihe "Film ab gegen Rechtsextremismus".