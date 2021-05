Oder doch eher Lust auf Nordic Crime? Die schwedische Krimi-Serie "Huss - Verbrechen am Fjord" wurde von den Bestsellern der Schriftstellerin Helene Tursten inspiriert: Im Mittelpunkt steht die junge Polizeianwärterin Katarina Huss, die ihren Dienst in Göteborg beginnt. Kati findet sich in der neuen Einheit gut zurecht, eckt aber auch an. Serie bei ZDFneo verpasst? Kein Problem - jetzt können Sie alle drei Folgen in der Mediathek schauen - wenn Sie wollen am Stück.