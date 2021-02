Draghi will sich zweiter Vertrauensfrage stellen: Italiens Ministerpräsident Mario Draghi will heute mit einem Vertrauensvotum in der Abgeordnetenkammer die letzte Hürde nach seiner Vereidigung nehmen. Ab 9 Uhr soll die Sitzung in der größeren der beiden Parlamentskammern starten. Nach der Debatte steht am Abend die Vertrauensabstimmung für Draghi und sein Kabinett auf dem Programm. Am Mittwoch hat er im Senat in einer programmatischen Rede über seine politische Agenda gesprochen.