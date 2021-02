Als Martin Feeney 1847 nach Hause kommt, ist von seiner irischen Heimat nichts mehr übrig. Jahrelang hat er für die Briten in Afghanistan gekämpft, jetzt sehen die Vertreter der Krone in seinem Land ungerührt zu, wie die Menschen verhungern. Inmitten der Hungersnot sucht Feeney nach Vergeltung - und lehrt die britischen Besatzer das Fürchten. Lance Dalys düsterer Film "Black 47" spielt vor dem Hintergrund der Großen Hungersnot in Irland, die unzählige Iren zur Flucht in die USA zwang. Das Drama ist in der ZDF-Mediathek zu sehen.