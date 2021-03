ZDFheute live: Friseure, Blumenläden, Baumärkte - erste Lockerungen sind am Montag in Kraft getreten. Am Mittwoch steht das nächste Bund-Länder-Treffen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise an. Wie viel Öffnung kann sich Deutschland erlauben? Das fragt ZDFheute live Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut.