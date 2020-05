wie geht es Ihnen mit der "neuen Normalität" in Corona-Zeiten? Olaf Scholz hat den Begriff schon vor einigen Wochen geprägt und ist dafür vielfach gescholten worden. Nein, niemand will ein Leben mit Regeln, Maßnahmen und Beschränkungen als normal akzeptieren. Aber dass wir trotz aller Lockerungen, die eifrige Ministerpräsidenten jetzt mit Hochdruck durchsetzen, noch länger mit der Unberechenbarkeit von Corona leben müssen, ist Realität.



Zur Realität gehört auch, dass einem Tag auf dem Weg zur Normalität ein nächster folgt, der nach Katastrophe riecht. Der heutige 14. Mai ist so einer. Machte der gestrige Tag Hoffnung auf offene Grenzen und Urlaubsreisen, beschert uns der heutige einen Blick in den finanziellen Abgrund. Und der dürfte tiefer sein als ohnehin schon prognostiziert. Die Steuerschätzung wird uns das desaströse Ausmaß der Corona-Konsequenzen vor Augen führen. Dreistellige Milliardenausfälle bei Bund, Ländern und Gemeinden. Das ist die neue Normalität des Bundesfinanzministers. Olaf Scholz hätte Grund, um Beistand zu bitten.