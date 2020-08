In Mecklenburg-Vorpommern dauerte es trotzdem gerade mal fünf Tage, bis zwei Schulen wegen Corona wieder schließen mussten. Zudem sind die Regeln von Bundesland zu Bundesland so verschieden wie verwirrend. Mal wird empfohlen, auch im Unterricht eine Maske zu tragen, so wie in Schleswig-Holstein. Mal gilt eine Maskenpflicht in Fluren, aber nicht im Klassenzimmer, so wie in Berlin.