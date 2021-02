Boris Johnson will einen Plan zum Ausstieg aus dem Lockdown vorstellen: Die existierenden Maßnahmen wie Schulschließungen sowie weitreichende Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sollen "vorsichtig, aber irreversibel" aufgehoben werden, hatte der britische Premier angekündigt. Geplant ist, dass vom 8. März an die ersten Schülerinnen und Schüler in England wieder vor Ort unterrichtet werden. Danach könnten Outdoor-Aktivitäten erlaubt sein, bevor Einzelhandel und später die Gastronomie geöffnet werden.