Normalerweise sind in den Karnevalshochburgen wie Köln, Düsseldorf und Mainz am 11.11. Hunderttausende Karnevalstourist*innen unterwegs. Dieses Jahr wurden alle Veranstaltungen uneingeschränkt abgesagt. Die Polizei will mit mehreren hundert Einsatzkräften sicherstellen, dass die Verbote eingehalten werden. Zuvor hatten Politiker*innen und Karnevalist*innen dazu aufgerufen, sich an die geltenden Corona-Maßnahmen zu halten und dieses Jahr auf den 11.11. zu verzichten. Alle Karnevalist*innen, die zumindest etwas in Erinnerung schwelgen wollen, finden hier unsere Bildergalerie mit Motiven aus vergangenen Kampagnen.