Zusammenhalten muss das ganze Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, der Abstimmungs-Chaos von Amts wegen gewohnt ist. Was bei all dem rauskommt? Mit viel Mühe ein Beschluss, der mehr Geschlossenheit signalisiert, als das Ergebnis der letzten Sitzung. Wie viel Einigkeit dann wirklich drin steckt, ist Stoff für weitere Montage, an denen man eigentlich gerne mal nicht über Corona schreiben würde.