um kurz nach acht Uhr morgens heißt es bei uns: Wieviel ist sieben mal acht? Und warum schreibt man oft Wörter mit "tz" statt nur mit "z"? Meine Frau hilft beim Homeschooling der ältesten Enkelin. Und jedes Mal wird die Frage nach all den Schul-Fragen sorgenvoller: Was passiert mit jenen Kindern, um die sich nicht drei bis vier Erwachsene intensiv kümmern können? Dass sich die Bildungsschere mit jedem Corona-Shutdown-Tag weiter öffnet, ist eine so absehbare, wie traurige Gewissheit.