Schulstart überschattet von Corona-Sorgen: In mehreren Bundesländern startet heute nach den Weihnachtsferien wieder die Schule. Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen und Rheinland-Pfalz kehren zurück in den Unterricht. Am Dienstag folgen das Saarland, am Mittwoch Hamburg und - je nach Entscheidung der Schulen - auch Thüringen. Doch das genaue Ausmaß der Omikron-Welle ist wegen der vielen Feiertage unklar. In Schleswig-Holstein müssen die Schüler erst am 10. Januar zurück in die Schulen, das Land verschärft aber bereits ab Dienstag seine Corona-Regeln.