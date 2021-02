Die Fälle von Laschet und Nüßlein sind nicht direkt vergleichbar. Urteilen über derartige Vorwürfe müssen am Ende ohnehin Gerichte. Eine Lehre lässt sich daraus aber ziehen: Wir sollten auf die nächste Pandemie besser vorbereitet sein. Dann kommt kein Amtsträger mehr in die Verlegenheit, Schutzmasken in China zu erbetteln oder bei geschäftstüchtigen Rappern zu kaufen.