seit gestern Abend wissen wir, dass der Shutdown noch eine Weile weitergeht. Wirklich überraschend ist es nicht, die Angst vor den Auswirkungen durch die Verbreitung der Corona-Mutanten ist bei den Regierenden groß. Ebenso wenig verwundert es, dass von vielen Stellen Kritik an den Beschlüssen laut wird - besonders von denen, die es in erster Linie betrifft. So beklagen etwa die Wirtschaftsverbände, dass ein bundesweit einheitliches Öffnungskonzept und Planungssicherheit fehle.