Können Sie sich noch erinnern, was sie vor genau einem Jahr gemacht haben? Vielleicht haben Sie sich auf einen Rosenmontagsumzug gefreut oder Ihren Skiurlaub vorbereitet. Nur wenige konnten sich damals nach den ersten Meldungen über das neuartige Coronavirus vorstellen, was auch in Deutschland auf die Menschen noch alles zukommen wird. Die Autoren der ZDFzoom-Doku "Menschen im Corona-Jahr - Geschichten in der Pandemie" haben fast ein Jahr lang an drei verschiedenen Orten in Deutschland Personen begleitet, die die Pandemie vor große Herausforderungen stellte: Ärzte, Pflegekräfte, Unternehmer. (28 Minuten)